中国が行っている台湾周辺での軍事演習について、アメリカのトランプ大統領は「何も心配していない」と話しました。アメリカトランプ大統領「私は（中国の）習近平国家主席と良好な関係にあるが、演習については何も聞いていない」記者「懸念しますか」アメリカトランプ大統領「いいえ、何も心配していない」トランプ大統領は29日、台湾周辺で行われている中国の軍事演習について懸念していないとの考えを示したうえで、「把握