こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。いつも手にするスマホリングと高性能な翻訳機。この2つを1つにする発想は、単に持ちモノを減らす以上の価値をもたらしてくれそうです。スマホリング一体型翻訳機、TeweekAI「X10」のプロジェクトがいよいよ終了間近。146言語をカバーし、会議録までつくる実力を、昨今のコミュニケーション事情に合わせてご紹介します。146言語をサポートする8つの翻訳