イオンリテールは1月1日〜4日まで、「イオン 超!初売り」を「イオン」「イオンスタイル」等約380店舗とオンラインショップで開催する。イオン 超!初売り○買えば福(おトク)がやってくる「1+1」企画1つ購入すると1つお得が付く「1+1」企画を初開催する。「ポテトベーコン」「てりやきチキン」「マルゲリータ」「シーフード」の4種の味が1枚で楽しめる、通常の約1.4倍となる直径約35cmのホールLサイズなど、「ピッツァソリデラ」のピ