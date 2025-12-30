高齢の母と出かけると、わがままの連発で正直疲れることも。けれど━━母に振り回されている自分の姿は、かつて私に向き合ってくれていた母の姿なのかもしれない。そう思うと、心が少しだけやわらかくなった筆者の体験談です。 母との外出は、まるで子連れのよう 高齢になった母と出かけると、正直けっこう疲れます。「どっち行くの？」「どの電車に乗るの？」「なんだか疲れちゃった」「お腹空いた」「あれ買いたい」「トイレ