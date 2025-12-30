「朝起きたら首が痛くて動かせない」「くしゃみをした途端、バシッと電気が走ったような痛みを感じ、首が固まってしまった」……。寒くなるとこうした症状を訴える人が増えるが、これらはすべてぎっくり腰ならぬ“ぎっくり首”というものだ。「ぎっくり首の正式名称は『急性頸部捻挫』といいます。首の筋肉や靱帯が損傷して炎症を起こした状態で、痛みを伴うものです」こう話すのは、鍼灸整体院WATO院長の野口歩さんだ。「首を動か