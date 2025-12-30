12月29日、31歳のお誕生日を迎えられた佳子さま。天皇陛下と愛子さまにご挨拶をするため、午前11時ごろに皇居にご到着。鮮やかなブルーの装いをした佳子さまは、車の窓を開けて沿道に集まった人々に笑顔で手を振られていた。お誕生日に際して宮内庁が公表した文書では、佳子さまのご様子がこうつづられていた。《内親王殿下は、これまでと同様に、誰もが安心して暮らせる社会になることを、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会にな