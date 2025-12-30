ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が３０日までに自身のＳＮＳを更新。豪華メンバーでの食事会を公開した。インスタグラムのストリーズに２０１６年リオデジャネイロ五輪競泳男子４００メートル個人メドレーで金メダルを獲得した萩野公介さんの投稿を引用し、騎手の武豊、９月の世界陸上の男子１１０メートル障害で５位入賞を果たした村竹ラシッドと飲食店内で撮影した４人の写真をアップ。「素晴らしい夜でした」と文字を載せた。萩