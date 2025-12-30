新沙通関地で輸出積み込み作業中の新エネルギー車。（１２月８日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州12月30日】中国広東省の黄埔税関がこのほど発表した統計によると、今年1〜11月に新沙口岸（通関地）を経由して輸出された新エネルギー車（NEV）は前年同期比15.3％増の3万6千台余りだった。同省東莞市に位置する新沙通関地は、華南地域における重要な自動車貿易ハブの一つで、港湾エリアのRORO（ロールオン・ロールオフ）船