俳優の江口洋介（57）と歌手の森高千里（56）の貴重な夫婦ショットがInstagramで公開され、反響を呼んでいる。【映像】江口洋介＆森高千里夫婦、豪華芸能人が参加した忘年会江口と森高は1999年に結婚し、2000年に長女、2002年に長男が誕生。江口洋介＆森高千里、貴重な夫婦ショットを公開夫婦ショットを投稿したのは、俳優の松尾貴史（65）で、2025年12月29日に「吉例の忘年会」とつづり、江口と森高が並ぶ貴重な夫婦ショッ