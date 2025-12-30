俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が29日、自身のインスタグラムを更新。“相棒”である人気タレントとのファミリー会を報告した。「友達納めで相棒とファミリー会」とつづり、タレントで女優の葉加瀬マイ、子供たちとの公演での公園でのショットを披露した。「マイが結婚を決めた時、当時マイの旦那様に“これからは家族ぐるみのお付き合いになるからよろしくね”と言ってもらえて、本当にそうなったら嬉しい