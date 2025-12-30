栃木県足利市の木造2階建てのアパートで火事があり、火元とみられる部屋から1人の遺体が見つかりました。【映像】火事のあった現場の様子午前1時半過ぎ、栃木県足利市の木造2階建てのアパートで「アパートから火と煙が出ている」と近くに住む住民から119番通報がありました。消防によりますと、消防車など13台が出動し、火はおよそ4時間後に消し止められました。警察によりますと、火元とみられる部屋から性別がわからない