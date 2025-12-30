パトカーの赤色灯30日午前3時45分ごろ、神奈川県大和市西鶴間2丁目の住宅兼動物病院で「建物3階から煙が出ている」と通行人から119番があった。県警大和署によると、焼け跡から男性の遺体が見つかった。他にも男女2人が心肺停止で搬送され、死亡が確認された。住民と連絡が取れておらず、身元の確認を進めている。署によると、通報から約2時間後に鎮火した。現場は小田急江ノ島線鶴間駅から西に約340メートルの住宅街。