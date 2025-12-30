神奈川県大和市の3階建ての建物で火事があり、男性2人が死亡、女性1人が意識不明の重体です。【映像】火事の起きた現場午前3時半ごろ、神奈川県大和市の鉄骨3階建ての建物で「建物の3階から煙が出ている」と通行人から119番通報がありました。消防によりますと、消防車など14台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。現場からは、男性2人と女性1人が救助されましたが、男性1人はその場で死亡が確認され、もう1人