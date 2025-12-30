俳優の小林けんいち（53）が、30日までに自身のXを更新。32年の俳優活動を今年いっぱいで引退すると発表した。所属する劇団「動物電気」も公式サイトで伝えた。【画像】小林けんいち、代表作ほかプロフィール小林は投稿で「小林けんいち俳優引退のお知らせ」と題し、「わたくし、小林けんいちは一身上の都合により、今年いっぱいで所属していた動物電気を退団、俳優業を引退し地元長野に戻ることになりました」と報告。「32年