茨城県古河市の住宅に29日夜遅く、男2人が侵入し、約200万円を奪って逃走しました。29日夜11時半ごろ、古河市中田新田の住宅で、「泥棒が入ってけが人がいる」と近所の人から110番通報がありました。警察によりますと、外国人とみられる男2人が1階寝室の窓から侵入し、就寝中のスリランカ人の男性に刃物を突きつけ、現金約200万円を奪って逃走したということです。男性は2人ともみ合いとなり、目にけがをしました。警察は、強盗致