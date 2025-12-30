アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日に会談し、イランが核開発を再開すれば再び攻撃する考えを示しました。フロリダ州の自宅でネタニヤフ氏と会談したトランプ氏は、イランについて、アメリカ軍が6月に攻撃した核施設以外で再び核兵器などを増強している可能性があると指摘し、事実であれば再攻撃も排除しないとの考えを示しました。トランプ大統領「イランが再び軍備増強を試みていないことを願っている