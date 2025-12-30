JR東海ツアーズは、「新春セール始まるよ毎日おみくじ」キャンペーンを12月25日から2026年1月5日まで開催している。抽選で合計2,026人に次回の旅行予約で利用できる割引クーポンや電子ギフトを提供する。賞品は大吉〜中吉は「EX旅パック50％割引クーポン」で、大吉が最大割引額100,000円で3名、吉は同50,000円で5名、中吉は同30,000円で10名に提供する。小吉は3,000円割引クーポンが50名、末吉は電子ギフト500円分を200名、300円分