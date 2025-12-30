日本航空（JAL）は、「JALふるさと納税」で新規登録者向けにマイル進呈キャンペーンを12月1日から31日まで実施している。期間中に新規登録とメールマガジン登録を完了し、登録画面でキャンペーンコード「100MILE」を入力した18歳以上の人に100マイルを付与する。登録後はマイページ上部のボタンからJMB会員認証を行う必要がある。キャンペーン開始前から「JALふるさと納税」に登録している人は対象外で、1人につき1アカウントのみ