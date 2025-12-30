ばんえい競馬は今年の最終日を迎えます。振り返ると、一番印象に残っているレースはサクラヒメとのコンビで臨んだ重賞のドリームエイジＣ。第２障害をスムーズにクリアして、これならいけると思ったところで、隣からついてきたキングフェスタと競り合う厳しい形に。直線半ばで振り切ったのですが、ゴール前で力尽き競走中止。全力を出し切ったのですが、違う判断はできなかったかと今でも悔しい思いがあります。この経験を今後に