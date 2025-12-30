◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）２区で、全日本大学女子駅伝（１０月）２５年ぶり優勝を果たした城西大がトップに立った。首位と４秒差の３位で受けた大物ルーキー本間香（きょう、１年）。名城大、大東大などライバル校をグングン引き離して独走状態を築き、最終的に２位と５４秒差。区間新記録でつないだ。「良い位置で持ってきてくれたので、前