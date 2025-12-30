【ワシントン共同】中南米海域を管轄する米南方軍は29日、東太平洋の公海上で麻薬密輸に関与したとして船舶1隻を攻撃し2人を殺害したとX（旧ツイッター）で発表した。ヘグセス国防長官の指示による攻撃で、船が麻薬密輸ルート上を航行していたと主張している。米軍は9月以降、米国に麻薬を密輸していると見なしたベネズエラの船への攻撃を繰り返し、計100人以上を殺害している。