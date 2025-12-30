作曲家、応援歌のジントシオ氏（４５）が主催するイベント「球春目前！ジントシオ新年会２０２６『野球応援について熱く語り合う』」が１月２５日の１２時３０分から東京・代々木の「ＡＴａｌｋＣｌｕｂＷＯＯＦＥＲ」で行われる。誰でも気軽に参加できる、毎年恒例の新年会。今年は野球応援有識者として、応援芸人の梅田元気よく、ロッテで１４年間イベントＭＣを務め、現在はヤクルトでも活躍中の庄司こなつ氏、スポ