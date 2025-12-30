◇第105回全国高校ラグビー2回戦佐賀工6―7東海大大阪仰星（2025年12月30日花園）◇2025年12月30日44大会連続54回目出場の佐賀工（佐賀）が、1回戦を137―0で圧勝した東海大大阪仰星（大阪第一）に最後に逆転を許し、花園で元日を迎えることが出来ずに散った。佐賀工は春の全国選抜で8強入りし、2年ぶりのシード校として花園に乗り込んできた。枝吉巨樹監督は「FWは例年に比べてもまとまりがある」と強みを強調