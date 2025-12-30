¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¡Ê2008-2013¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó4¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½ÅÂç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥óËÜ¿Í¤¬»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¥·ー¥º¥ó4Âè12ÏÃ¡ØÁþ¤·¤ß¤Î¹ÔÊý¡Ù¡õÂè13ÏÃ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥ª¥Õ¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£