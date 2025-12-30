俳優ヒョンビンとソン・イェジン夫妻が、昨年に続き今年も温かい分かち合いを実践した。【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジン、お忍び日本デートヒョンビン、ソン・イェジン夫妻は年末を迎え、医療支援を必要とする患者のために寄付活動を行った。今回の寄付金はサムスンソウル病院の小児・青少年患者や、経済的困難を抱える低所得層の患者の治療費として使用される予定で、総額2億ウォン（約2000万円）が伝達された。（写真提