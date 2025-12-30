青森県東方沖を震源とする８日の地震の影響で一部区間の運休が続いていたＪＲ八戸線は３０日午前、全線で運転を再開した。ＪＲ東日本盛岡支社によると、地震発生後、同県八戸市内の高架橋で橋脚のコンクリートがはがれ落ちるなど約２０か所で損傷が見つかり、９日から八戸駅（八戸市）―久慈駅（岩手県久慈市）の全線で運休。復旧工事を進め、２２日に鮫駅（八戸市）―久慈駅間で運転を再開していた。