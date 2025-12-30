アメリカのトランプ大統領は29日、中国軍が台湾を取り囲む形で軍事演習を始めたことについて、「何も心配していない」と述べました。トランプ大統領「私は習近平国家主席と素晴らしい関係を築いている。彼はそのことについて私に話したことがない。何も心配していない」トランプ大統領は29日、中国軍が台湾周辺で軍事演習を始めたことについて問われると、演習については把握しているものの、習近平国家主席からは何も聞かされてい