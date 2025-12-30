子どもの小学校最後の個人懇談へ向かうために着物を自ら着付ける女性の様子を撮影した動画がTikTokに投稿され、注目を集めています。【写真】1年前の着物コーデはプチ炎上するも今年は好印象コーデに投稿したのは、大阪で着崩し教室を主催しているshinobuさん（@shinobukimono）です。SNSでは普段着として身に纏う着物コーデや着付けのコツを発信しており、今回の動画では「素敵な着物母ちゃんコーデ」や「兵児帯の上品な使い方」