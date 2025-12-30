言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、凛とした強さや高さを感じさせる言葉が並んでいます。空欄が言葉の「頭」に来るものもあれば、「最後」に来るものもありますよ。音のつながりを意識して探してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。した□□□□のぞみ□□びしゃ□□さご答えを見る↓↓↓↓↓正解：たか正解は「たか」でした