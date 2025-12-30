プロ野球・福岡ソフトバンクホークス所属の近藤健介選手は12月28日、自身のInstagramを更新。娘がパンを作ったことを報告し、ツーショットを公開しました。ファンからは称賛の声が多数寄せられています。【写真】近藤健介＆娘のほっこりツーショット娘手作りのパンを披露近藤選手は「娘が作ってくれました！！癒されますね」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は近藤選手が笑顔で娘と寄り添う姿です。近藤選手はおいしそうなパン