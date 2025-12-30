女優の吉田羊が29日に放送されたTBS「ニノチョコマッチ」（後9・30）に出演。“芸能界ボウリング部”のメンバーを明かした。「今年話題・活躍したアスリートによる異種競技対決」と題して放送された。その中で「ボウリングで先にストライクを出すのは…キック？サーブ？」という問題があり、サッカー元日本代表の遠藤保仁氏とバレーボール男子の元日本代表・清水邦広が対決した。勝敗予想で吉田は「サッカー」が勝つと予想し