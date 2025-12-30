◇第105回全国高校ラグビー2回戦東海大大阪仰星7―6佐賀工（2025年12月30日花園）1回戦で坂出第一に137―0で圧勝したノーシードの東海大大阪仰星（大阪第一）が44大会連続54回目出場の佐賀工（佐賀）を逆転で下し、元日の3回戦に進出した。最高の形で初戦を突破し、シード校の佐賀工との対戦。湯浅大智監督は「最大のリスペクトを持って、最高の準備をして臨むだけ」と2回戦がひとつのポイントになるとの見方を示してい