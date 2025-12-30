当初は「気持ち悪い」との否定的な声も目立ったが…大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と触れ合える施設が、２０２６年に大阪市内に誕生する。他にもミャクミャクとコラボしたカフェの登場やファンイベントの開催など、来年も愛くるしい姿に出会える企画が目白押しだ。万博が閉幕した今年１０月以降もミャクミャクの人気は高く、関連グッズの販売も好調で、再会を望むファンの声に応える。日本国際博覧会協会（