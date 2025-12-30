元AKB48で女優の前田敦子（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。高橋みなみ（34）、大島優子（37）との気合のスリーショットを披露した。現役メンバーとともに、大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）に出演する前田。29日には高橋、大島とともに、同局でリハーサル、囲み取材にも応じた。「今年は年末の大掃除をする時間が全く無かった」と前田。「まだ諦めてない！今日の夜と明日朝が戦いだ！！全部やり