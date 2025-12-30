2025年は、「市長のトラブル」がメディアを大きく騒がせた。静岡県伊東市の田久保眞紀前市長は経歴詐称、群馬県前橋市の小川晶前市長は職員とのラブホテル会合が問題とされ、大問題となった。 他にも沖縄県南城市の古謝景春前市長が現職時にセクハラ行為が裁判で認定され、最終的に辞職勧告などから11月に失職するなど、連鎖的に市長の騒動が話題になる1年となった。 本来なら、品行方正、清廉潔白でなければならない自治体のト