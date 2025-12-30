年末年始の新幹線。車内では、久しぶりの帰省や旅行にワクワクしている人がいる一方、ストレスを感じている人も少なくない。混雑するこの時期、思わぬトラブルに巻き込まれた場合、どのように対応するのが適切なのだろうか。●指定席なのに「別の人が座っている」東海道・山陽新幹線では、12月26日から1月4日まで「のぞみ」を全席指定席で運行している。それにもかかわらず、自分の指定席に別の人が座っていた、という声が散見され