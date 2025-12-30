ロシア安全保障会議副議長のメドベージェフ氏は、「腐ったキエフの野郎が、紛争の解決を妨害しようとしている。奴は戦争を望んでいる。まあ、今度こそ奴は残りの無価値な人生を隠れながら過ごさざるを得ないだろう」とＳＮＳで述べた。ロシア政府は、ロシア大統領公邸がドローン攻撃の対象となったと主張しウクライナを非難しており、メドベージェフ氏も今回の一件に言及したようだ。プーチン大統領は、