◇ノルディックスキージャンプW杯個人第12戦兼ジャンプ週間初戦（2025年12月29日ドイツ・オーベルストドルフヒルサイズ＝HS137メートル）74回目を迎えた伝統のジャンプ週間開幕戦を兼ねたW杯個人第12戦が行われ、22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）は133メートル、136メートルの合計295・0点で6位だった。日本勢では二階堂蓮（24＝日本ビール）が135メートル、129・5メートルの合計281・1点で13位。ドメン