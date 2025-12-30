【台北共同】台湾国防部（国防省）は30日、台湾周辺で同日午前6時（日本時間同7時）までの24時間に、中国の軍用機延べ130機を確認したと発表した。うち延べ90機は台湾海峡の暗黙の「休戦ライン」である中間線を越えた。