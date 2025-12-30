こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1015」。くじら座の方向、約1億1800万光年先にあります。とても明るい銀河中心の棒状構造をリング状の構造が取り囲む様子は、まるで何かの記号や文字のような印象を抱かせます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1015」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess (STScl/JHU)）】地球に対してほぼ正面を向けた銀河（フェイスオン銀河）で