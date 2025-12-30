午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４８８、値下がり銘柄数は１０３２、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、鉱業、海運、建設など。値下がりで目立つのは証券・商品、非鉄金属、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS