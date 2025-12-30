日本郵船は堅調推移。市場参加者が少ない大納会において川崎汽船と商船三井など海運大手はプラス圏で推移している。２０２５年はトランプ関税による物流量の低下懸念が海運株を下押しし、東証の業種別指数の海運業は年初来で７％近い下落となった。日経平均株価が最高値を更新し大きく水準を切り上げたなかで、海運株は大きく出遅れた形となり、今年１年のパフォーマンスを踏まえて出遅れ修正に向かうとの期待感がきょうの