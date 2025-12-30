住友金属鉱山が３日ぶりに急反落。一時、前日終値に比べ５％を超える下落となった。ＤＯＷＡホールディングスや三菱マテリアル、三井金属も安い。２９日の海外市場で銀や金などの価格が急落したことが警戒された。シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）グループが、金や銀などの証拠金の要件を引き上げると発表したことが嫌気され、２９日に銀先物は３月限が８％強急落し、金先物も２月限が４％強の下落とな