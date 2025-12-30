オンコリスバイオファーマは急騰。１１月２８日につけた１１９７円を上回り、約１カ月ぶりに年初来高値を更新した。食道がん治療再生医療等製品として開発中の腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」への期待が高まっているようだ。今月１５日に同製品の製造販売承認申請を行ったことを発表。先駆的再生医療等製品指定制度に則り、申請後６カ月ほどで承認に至る見込みという。 出所：MINKABU PRESS