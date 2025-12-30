「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、日清食品ホールディングスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ３０日の東京市場で、日清食ＨＤは底堅く推移。傘下の日清食品が今月３日、２０２６年４月１日出荷分から即席袋麺や即席カップ麺、即席カップスープの製品価格を値上げすると発表して以降、総じて堅調な動きとなっていることが買い予想数上昇につなが