イトーヨーギョーが急騰、一時前日比１２％を超える上昇で１１９４円まで買われ、１２月２日以来の１２００円台回復を目前に捉えるとともに、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前に迫っている。同社はマンホールなどのコンクリート２次製品の製造・販売を主力とする。そのなか、ライン導水ブロックなどをはじめとした道路関連製品で優位性を持っており、国策である下水道老朽化