国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第53週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30に日本勢8選手がランクイン 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位、伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と3選手がトップ10でフィニッシュ。その後には、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、