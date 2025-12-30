この記事をまとめると ■ダイハツが東京オートサロン2026にトヨタ自動車と共同出展する ■テーマの「ダイハツメイ」を体現するカスタマイズカーは軽商用2台と軽乗用3台だ ■さまざまなテーマのカスタマイズカーで「暮らしがおもろくなる」を表現している 暮らしがおもろくなるダイハツメイ ダイハツは、2026年1月9日（金）〜11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。トヨタ自動車とともに北ホー