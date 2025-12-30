高市首相が、年明け早々の外遊を見送る方向となった。歴代首相は１月の通常国会召集前に、外国を２国間訪問するのが慣例となっていた。首相は閣僚に積極的な外遊を促しつつ、自らは物価高対策の着実な実施など内政に重点を置く姿勢を鮮明にしている。首相は２５日に東京都内で行った講演で、「日本を必ず再び世界の高みに押し上げていく」と首脳外交への決意には触れつつ、大半を新年度の予算編成や税制改正など経済政策に割い