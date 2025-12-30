東京証券取引所の電光掲示板今年最後の取引となる大納会を迎えた30日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日の米国市場で主要な株価指数がそろって下落した流れが波及し、東京市場でも売り注文が優勢となった。一時300円超下落した。午前10時現在は前日終値比115円39銭安の5万0411円53銭。東証株価指数（TOPIX）は7.81ポイント安の3418.71。平均株価への影響が大きいソフトバンクグループ（SBG）が29日に